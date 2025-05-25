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Кендрик Нанн против проведения матча за 3-е место: «Мы не любители, мы профессионалы»

Кендрик Нанн считает, что Евролиге нужно отменить матч за третье место.

«Да, это просто и понятно. Мы не любители, мы профессионалы. Если ты проигрывал, ты не должен играть за 3-е и 4-е места. Мы профессиональные баскетболисты. Это не школа, поэтому они должны это исправить.

Сегодня я играл только ради наших болельщиков. Я готов играть каждый вечер ради моей команды, ради моих болельщиков, ради моей семьи», – сказал разыгрывающий «Панатинаикоса».

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?807 голосов
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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