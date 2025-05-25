Кендрик Нанн против проведения матча за 3-е место: «Мы не любители, мы профессионалы»

Кендрик Нанн считает, что Евролиге нужно отменить матч за третье место.

«Да, это просто и понятно. Мы не любители, мы профессионалы. Если ты проигрывал, ты не должен играть за 3-е и 4-е места. Мы профессиональные баскетболисты. Это не школа, поэтому они должны это исправить.

Сегодня я играл только ради наших болельщиков. Я готов играть каждый вечер ради моей команды, ради моих болельщиков, ради моей семьи», – сказал разыгрывающий «Панатинаикоса ».