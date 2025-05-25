Ти Джей Шортс продолжит карьеру в «Панатинаикосе»
Защитник (27 лет, 175 см) согласовывает условия контракта с греческим клубом.
Как пишет инсайдер BasketNews Донатас Урбонас, игрок уже готовится перебраться в Афины.
В этом сезоне Шортс лидировал в Евролиге по созданным для команды очкам – 36,8 за матч в среднем. Это выше, чем у его будущего одноклубника Кендрика Нанна (29,9 очка в среднем).
В первом сезоне «Парижа» в Евролиге Шортс набирал в среднем 19 очков при 52% с игры и 36% из-за дуги, 7,3 передачи и 2,6 подбора.
Кроме того, ожидается, что в клуб вернется центровой Георгиос Папаяннис.
Средние показатели Папаянниса в «Монако» – 7,3 очка и 3,4 подбора.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Донатаса Урбонаса
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