Болельщики «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» устроили стычку перед матчем за третье место Евролиги
Матч за 3-е место начался со стычки болельщиков «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса».
Перед началом матча за третье место сезона Евролиги-2024/25 между болельщиками двух греческих грандов произошел конфликт на трибунах.
Инцидент произошел примерно за час до запланированного начала встречи в Абу-Даби.
Начало матча – в 17.00 по московскому времени.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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