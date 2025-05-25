Болельщики «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» устроили стычку перед матчем за третье место Евролиги

Матч за 3-е место начался со стычки болельщиков «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса».

Перед началом матча за третье место сезона Евролиги-2024/25 между болельщиками двух греческих грандов произошел конфликт на трибунах.

Инцидент произошел примерно за час до запланированного начала встречи в Абу-Даби.

Начало матча – в 17.00 по московскому времени.