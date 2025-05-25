Эргин Атаман: «Перед матчем с «Фенербахче» в лобби отеля находилось более 200 человек, которые оскорбляли меня и даже мою мать»
Эргин Атаман заявил, что подвергся нападению болельщиков в отеле.
«Я считаю, что Евролига должна задуматься об этом. Второй год подряд у меня возникли проблемы в отеле. Перед матчем с «Фенербахче» в лобби находилось более 200 человек, которые оскорбляли меня и даже мою мать. Это было крайне неуважительно.
Я хотел бы спросить Евролигу: на каком серьезном соревновании в Европе или мире болельщики могут зайти в отель команды и оскорблять тренера, когда тот направляется на площадку?
Все говорят о Яннакопулосе, но как можно размещать болельщиков «Олимпиакоса» прямо за нашей скамейкой запасных? Евролиге нужно серьезнее относиться к этому соперничеству», – сказал главный тренер «Панатинаикоса».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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