Эргин Атаман: «Перед матчем с «Фенербахче» в лобби отеля находилось более 200 человек, которые оскорбляли меня и даже мою мать»

Эргин Атаман заявил, что подвергся нападению болельщиков в отеле.

«Я считаю, что Евролига должна задуматься об этом. Второй год подряд у меня возникли проблемы в отеле. Перед матчем с «Фенербахче » в лобби находилось более 200 человек, которые оскорбляли меня и даже мою мать. Это было крайне неуважительно.

Я хотел бы спросить Евролигу: на каком серьезном соревновании в Европе или мире болельщики могут зайти в отель команды и оскорблять тренера, когда тот направляется на площадку?

Все говорят о Яннакопулосе, но как можно размещать болельщиков «Олимпиакоса» прямо за нашей скамейкой запасных? Евролиге нужно серьезнее относиться к этому соперничеству», – сказал главный тренер «Панатинаикоса ».