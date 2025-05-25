Джош Харт о возможном переходе на скамейку: «Считаю себя стартовым игроком в этой лиге»

Джош Харт высказался о возможном переходе на скамейку запасных.

«Я был 15-м игроком, третьим, шестым, кем угодно. Я считаю себя стартовым игроком в этой лиге. Я считаю, что в этом сезоне я играл потрясающе.

Так что, если это произойдет, здорово. Я не могу сидеть здесь и разглагольствовать о самопожертвовании и отказе от собственных интересов, а потом злиться на то, что было принято такое решение», – сказал форвард «Нью-Йорка ».