Джош Харт о возможном переходе на скамейку: «Считаю себя стартовым игроком в этой лиге»
Джош Харт высказался о возможном переходе на скамейку запасных.
«Я был 15-м игроком, третьим, шестым, кем угодно. Я считаю себя стартовым игроком в этой лиге. Я считаю, что в этом сезоне я играл потрясающе.
Так что, если это произойдет, здорово. Я не могу сидеть здесь и разглагольствовать о самопожертвовании и отказе от собственных интересов, а потом злиться на то, что было принято такое решение», – сказал форвард «Нью-Йорка».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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