Джефф Тиг: «Время на атаку – 24 секунды, Джейлен Брансон держит мяч 17 секунд»
Джефф Тиг объяснил, почему «Нью-Йорк» проигрывает «Индиане» (0-2).
«Вы знаете, как «Никс» проигрывают матчи? Время на атаку – 24 секунды, Джейлен Брансон держит мяч 17 секунд.
Он пытается разыграть пик-н-ролл с одним партнером, потом с другим, потом пытается обыграть один на один. Если он не попадает, все. Из-за того, что он держит мяч, у них нет ритма. Когда он уходит с паркета, неожиданно увеличивается темп и парни начинают немного играть.
Он чертовски хороший игрок, но он держит мяч очень долго. Он держит мяч 18 секунд, и у них есть только одна попытка. Если Митчелл Робинсон в игре, им может повезти и они получат вторую попытку», – сказал бывший игрок НБА.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?806 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт HaliMuse в соцсети X
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