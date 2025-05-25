Джефф Тиг: «Время на атаку – 24 секунды, Джейлен Брансон держит мяч 17 секунд»

Джефф Тиг объяснил, почему «Нью-Йорк» проигрывает «Индиане» (0-2).

«Вы знаете, как «Никс» проигрывают матчи? Время на атаку – 24 секунды, Джейлен Брансон держит мяч 17 секунд.

Он пытается разыграть пик-н-ролл с одним партнером, потом с другим, потом пытается обыграть один на один. Если он не попадает, все. Из-за того, что он держит мяч, у них нет ритма. Когда он уходит с паркета, неожиданно увеличивается темп и парни начинают немного играть.

Он чертовски хороший игрок, но он держит мяч очень долго. Он держит мяч 18 секунд, и у них есть только одна попытка. Если Митчелл Робинсон в игре, им может повезти и они получат вторую попытку», – сказал бывший игрок НБА .