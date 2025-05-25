12

Джефф Тиг: «Время на атаку – 24 секунды, Джейлен Брансон держит мяч 17 секунд»

Джефф Тиг объяснил, почему «Нью-Йорк» проигрывает «Индиане» (0-2).

«Вы знаете, как «Никс» проигрывают матчи? Время на атаку – 24 секунды, Джейлен Брансон держит мяч 17 секунд.

Он пытается разыграть пик-н-ролл с одним партнером, потом с другим, потом пытается обыграть один на один. Если он не попадает, все. Из-за того, что он держит мяч, у них нет ритма. Когда он уходит с паркета, неожиданно увеличивается темп и парни начинают немного играть.

Он чертовски хороший игрок, но он держит мяч очень долго. Он держит мяч 18 секунд, и у них есть только одна попытка. Если Митчелл Робинсон в игре, им может повезти и они получат вторую попытку», – сказал бывший игрок НБА.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?806 голосов
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт HaliMuse в соцсети X
logoДжейлен Брансон
logoНью-Йорк
logoИндиана
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoДжефф Тиг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Индиана» забрала оба матча в Нью-Йорке. Карлайл переигрывает Тибодо
4524 мая, 07:10
Джейлен Брансон стал рекордсменом «Нью-Йорка» по количеству игр плей-офф с 30+ очками
224 мая, 06:08
Стивен Эй Смит: «Я не понимаю, что Тибс делал сегодня. Понятия не имею! Похоже, нам конец»
724 мая, 05:24
Джейлен Брансон не сумел перевести 2-й матч с «Пэйсерс» в овертайм
3124 мая, 03:47Видео
Главные новости
«Сакраменто» оценит возможность обмена Демара Дерозана
6сегодня, 19:59
НБА. Финал Западной конференции. «Миннесота» проведет второй домашний матч с «Оклахомой»
17сегодня, 19:47
Решение об участии Аарона Несмита в 4-м матче с «Никс» будет принято перед игрой
сегодня, 19:15
Единая лига ВТБ. За 3-е место. УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в 1-й игре серии
33сегодня, 18:56
Серхио Юль объявил о завершении выступления за сборную Испании
1сегодня, 18:51Фото
Йонас Валанчюнас о приходе в Евролигу в ближайшее время: «Да. Возможно, чтобы ощутить подобную атмосферу»
сегодня, 18:22
В НБА ожидают перехода Криса Пола в другой клуб
4сегодня, 18:08
Кейтлин Кларк пропустит минимум 2 недели из-за растяжения левого квадрицепса
сегодня, 17:09
Коби Олтмен: «Наш потолок определяет Эван Мобли, а не Донован Митчелл. Нам нужно больше от него в плей-офф»
10сегодня, 16:48
«Кливленд» рискует лишиться Тая Джерома и Сэма Меррилла
10сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Джимми Батлера напугали бутафорской змеей во время карточного фокуса
110 минут назадВидео
Андрей Ведищев: «Сегодня соперник играл с большей энергией. Мы начали только в последние 20 минут»
29 минут назад
Велимир Перасович: «Было непросто играть после двухнедельного перерыва. Крайне важно было выиграть подбор, что мы и сделали»
42 минуты назад
Чемпионат Франции. 1/4 финала. 22 очка Максима Салаша помогли «Бурку» разгромить «Шоле» в 1-м матче серии
52 минуты назад
«Маккаби Тель-Авив» интересуется Габриэлем Лундбергом
57 минут назад
Клаудио Колдебелла стал генменеджером «Маккаби Тель-Авив»
сегодня, 20:10Фото
Финансист из университета Индианы: «Кейтлин Кларк может принести лиге более миллиарда долларов в 2025 году»
сегодня, 19:35
Адриатическая лига. 1/2 финала. 21 очко Брауна помогло «Партизану» разгромить «Дубай», «Црвена Звезда» встретится с «Будучностью» в 1-х матчах серий
1сегодня, 19:05
Чемпионат Турции. Плей-ин. «Тюрк Телеком» прошел в плей-офф, обыграв «Бююкчекмедже»
сегодня, 19:00
«Хапоэль Тель-Авив» присоединился к числу претендентов на Элайджу Брайанта
сегодня, 18:40