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«Никс» может поменять стартовую пятерку в третьем матче полуфинала

«Нью-Йорк» может перестроиться перед третьим матчем серии с «Индианой».

Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, тренерский штаб Тома Тибодо изучает возможность замены в стартовой пятерке защитника Джоша Харта на центрового Митчелла Робинсона.

На вопрос, так ли это, Том Тибодо ответил: «Мы всегда изучаем любые возможности».

Это будет первый раз, когда «Никс» не сыграют со стартовой пятеркой Харт, Брансон, Бриджес, Ануноби, Таунс, когда все они здоровы.

Стартовый юнит «Никс» проваливает этот плей-офф: у них «-50» по нетрейтингу. В первом матче с «Индианой» их обыграли на 13 очков, во втором матче – на 16. Их защитная эффективность  в серии с «Пэйсерс» составляет 155,1 очка на 100 владений.

Стартовая пятерка «Нью-Йорка» отыграла 914 минут вместе, это рекордный показатель этого сезона. Последними, кто выходил в финал и лидировал по минутам игроков старта, были «Селтикс» в сезоне-1986/87.

Согласно ESPN Research, с Робинсоном на площадке «Никс» мешали 52% бросков «Индианы», без него – 42%.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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