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«Как Канкун?» Дрэймонд Грин вступил в перепалку с болельщиком «Нью-Йорка»

Дрэймонд Грин вступил в перепалку с болельщиком «Никс».

В сети появилось видео словесной перепалки форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина с болельщиком «Нью-Йорка».

Болельщик: «Как Канкун?»

Грин: «Ты можешь себе позволить туда поехать?»

Канкун – популярный курортный город в Мексике. «Уорриорз» вылетели из плей-офф, проиграв «Миннесоте» во втором раунде.

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ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Legion Hoops в соцсети X
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