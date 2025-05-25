«Как Канкун?» Дрэймонд Грин вступил в перепалку с болельщиком «Нью-Йорка»
Дрэймонд Грин вступил в перепалку с болельщиком «Никс».
В сети появилось видео словесной перепалки форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина с болельщиком «Нью-Йорка».
Болельщик: «Как Канкун?»
Грин: «Ты можешь себе позволить туда поехать?»
Канкун – популярный курортный город в Мексике. «Уорриорз» вылетели из плей-офф, проиграв «Миннесоте» во втором раунде.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Legion Hoops в соцсети X
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