«Как Канкун?» Дрэймонд Грин вступил в перепалку с болельщиком «Нью-Йорка»

Дрэймонд Грин вступил в перепалку с болельщиком «Никс».

В сети появилось видео словесной перепалки форварда «Голден Стэйт » Дрэймонда Грина с болельщиком «Нью-Йорка ».

Болельщик: «Как Канкун?»

Грин: «Ты можешь себе позволить туда поехать?»

Канкун – популярный курортный город в Мексике. «Уорриорз» вылетели из плей-офф, проиграв «Миннесоте» во втором раунде.