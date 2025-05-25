«Миннесота» набрала 143 очка в 3-м матче с «Оклахомой». Это клубный рекорд в матче плей-офф

«Волки» сократили отставание в полуфинальной серии с «Тандер» – 1-2.

В третьем матче «Миннесота» выдала 143 очка, реализовав 57% с игры (55 из 96), 50% из-за дуги (20 из 40).

Самым результативным в составе «Миннесоты» оказался Энтони Эдвардс, у которого 30 очков за 30 минут.

Итоговый счет – 143:101 в пользу хозяев.

«Миннесота» установила клубный рекорд результативности для матча плей-офф.