Энтони Эдвардс потолкался с Лу Дортом после точного трехочкового
Лидер «Миннесоты» спровоцировал небольшой конфликт в 3-й игре серии с «Тандер».
После точного трехочкового в концовке третьей четверти Эдвардс принялся задирать своего опекуна Лу Дорта. Пока игра продолжалась, они немного потолкались в углу.
Арбитры не стали прерывать матч.
«Миннесота» разгромила «Оклахому» – 143:101.
Кто станет чемпионом НБА?7306 голосов
Оклахома
Миннесота
Индиана
Нью-Йорк
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости