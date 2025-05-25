Энтони Эдвардс потолкался с Лу Дортом после точного трехочкового

Лидер «Миннесоты» спровоцировал небольшой конфликт в 3-й игре серии с «Тандер».

После точного трехочкового в концовке третьей четверти Эдвардс принялся задирать своего опекуна Лу Дорта. Пока игра продолжалась, они немного потолкались в углу.

Арбитры не стали прерывать матч.

«Миннесота» разгромила «Оклахому» – 143:101.