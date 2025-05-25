Энтони Эдвардс набрал 16 очков в первой четверти 3-го матча с «Тандер»
Лидер «Миннесоты» принес команде победу в третьей игре с «Оклахомой» – 143:101.
Энтони Эдвардс набрал 16 очков уже в первой четверти. Это было больше, чем у всех игроков «Тандер», который за 12 минут наскребли только 14 на всех.
Всего у Эдвардса 30 очков за 30 минут, он реализовал 12 из 17 с игры, 5 из 8 из-за дуги. Также на его счету 9 подборов, 6 передач и 2 перехвата.
Самыми результативными в составе «Оклахомы» были Шэй Гилджес-Александер, у которого 14 очков за 28 минут, 4 из 13 с игры, 4 из 4 с линии, и Эджей Митчелл, набравший 14 очков за 19 минут, 6 из 11 с игры.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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