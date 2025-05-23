Док Риверс: «Постоянно общаюсь с Яннисом Адетокумбо»
Док Риверс подтвердил активное взаимодействие с форвардом «Бакс».
Встреча Янниса Адетокумбо с фронт-офисом «Милуоки» прошла в атмосфере секретности. Репортеры и инсайдеры получили минимальную информацию о достигнутых договоренностях, но сообщается, что форвард не намерен требовать обмена.
Главный тренер Док Риверс не комментирует происходящее, однако коротко подтвердил активное взаимодействие с главной звездой команды: «Ребят, не скажу ничего на этот счет. Я постоянно с ним общаюсь. На этом закончим».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TMZ sports
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