Шэй Гилджес-Александер продолжил традицию MVP.

Последние 6 баскетболистов, получившие 9 трофеев, не имели татуировок на момент его завоевания. Эта серия длится с 2017 года, когда победителем стал Расселл Уэстбрук, который набил имена членов своей семьи позже в 2020. Джеймс Харден, Яннис Адетокумбо, Джоэл Эмбиид, Никола Йокич и Шэй Гилджес-Александер оформили эту тенденцию.

Последним татуированным MVP был Стеф Карри.