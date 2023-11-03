MVP НБА в 9-й раз подряд стал баскетболист без татуировок
Шэй Гилджес-Александер продолжил традицию MVP.
Последние 6 баскетболистов, получившие 9 трофеев, не имели татуировок на момент его завоевания. Эта серия длится с 2017 года, когда победителем стал Расселл Уэстбрук, который набил имена членов своей семьи позже в 2020. Джеймс Харден, Яннис Адетокумбо, Джоэл Эмбиид, Никола Йокич и Шэй Гилджес-Александер оформили эту тенденцию.
Последним татуированным MVP был Стеф Карри.
Кто станет чемпионом НБА?6809 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Legion Hoops
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