Джей Уильямс о 7 иностранных MVP подряд: «Американские игроки стали изнеженными и самодовольными»

Джей Уильямс раскритиковал американский подход к баскетболу.

7 последних титулов MVP НБА достались иностранным баскетболистам.

«Успех иностранных игроков говорит об их таланте, но также свидетельствует о том, насколько изнеженными и самодовольными стали американские баскетболисты.

Подумайте о молодежном баскетболе. Что ценится больше всего? Яркие моменты, подборки, ролики в соцсетях.

Все предпочитают показывать трик-шоты, а не отрабатывать фундаментальные навыки в зале. Не говорю, что это относится абсолютно ко всем, но это основа нынешнего американского общества.

У меня была возможность посмотреть на жизнь молодых иностранных баскетболистов во время работы над документальным фильмом о Яннисе. Они голодны, у них твердая основа из баскетбольных навыков. Европейский баскетбол жесткий и контактный. Мы радуемся ожесточению борьбы в плей-офф, а там это стандарт.

Мы сделали своим приоритетом шоу. И потеряли суть баскетбола», – заключил эксперт ESPN.