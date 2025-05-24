Донован Митчелл – в первой сборной НБА, Леброн Джеймс и Стефен Карри – во второй, Джеймс Харден – в третьей

Объявлены символические сборные НБА сезона-2024/25.

В первую символическую сборную вошли: защитники «Кливленда» и «Оклахомы» Донован Митчелл и Шэй Гилджес-Александер, форварды «Милуоки» и «Бостона» Яннис Адетокумбо и Джейсон Тейтум и центровой «Денвера» Никола Йокич.

Это седьмое попадание в первую команду подряд для Адетокумбо, третье – для Гилджес-Александера, второе – для Йокича и четвертое – для Тейтума.

Во второй команде: защитники «Никс», «Уорриорс» и «Миннесоты» Джейлен Брансон, Стефен Карри и Энтони Эдвардс, форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс и центровой «Кливленда» Эван Мобли.

Леброн Джеймс попал в символические сборные в 21-й раз, Стефен Карри – 11-й.

Третья сборная состоит из: защитников Кейда Каннингема («Детройт»), Тайриза Халибертона («Индиана»), Джеймса Хардена («Клипперс»), Джейлена Уильямса («Оклахома») и центрового Карла-Энтони Таунса («Нью-Йорк»).

Для Хардена это 8-е попадание.

Голосование не учитывало позиции игроков.