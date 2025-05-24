Чарльз Баркли – Тайризу Хилбертону: «Освободи отца!»

Телеэксперт очень хочет, чтобы Джон Халибертон мог присутствовать на играх.

Халибертон-старший лишился возможности посещать матчи после своего выхода на площадку и конфликта с Яннисом Адетокумбо.

«Освободи отца! Освободи отца, брат!» – сказал Баркли Тайризу Халибертону, когда тот присоединился к трансляции TNT для интервью после второго матча серии.

«Освободите, папу!» – рассмеявшись, ответил лидер «Индианы».

Ранее Чарльз Баркли уже обращался к Адаму Сильверу с просьбой позволить Джону Халибертону посетить домашние 3-й и 4-й матчи серии.