Чарльз Баркли – Тайризу Хилбертону: «Освободи отца!»
Телеэксперт очень хочет, чтобы Джон Халибертон мог присутствовать на играх.
Халибертон-старший лишился возможности посещать матчи после своего выхода на площадку и конфликта с Яннисом Адетокумбо.
«Освободи отца! Освободи отца, брат!» – сказал Баркли Тайризу Халибертону, когда тот присоединился к трансляции TNT для интервью после второго матча серии.
«Освободите, папу!» – рассмеявшись, ответил лидер «Индианы».
Ранее Чарльз Баркли уже обращался к Адаму Сильверу с просьбой позволить Джону Халибертону посетить домашние 3-й и 4-й матчи серии.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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