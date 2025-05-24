Карл-Энтони Таунс: «Я здесь не для того, чтобы повторять историю, а чтобы творить ее»

Форвард «Никс» уверен в себе после 0-2 в серии с «Индианой».

«Что я вам говорил про слово «история»? Я здесь не для того, чтобы повторять ее, мы здесь, чтобы творить ее. Если я и понял что-то, особенно в прошлом году, так это то, что так же быстро, как ты выигрываешь 2 матча, ты можешь и проиграть 2 матча. Нужно просто играть на высоком уровне», – заявил Таунс.

Во втором матче с «Пэйсерс» (109:114) Таунс набрал 20 очков, реализовав 6 из 14 с игры, и 7 подборов. Большую часть четвертой четверти он провел на скамейке по решению тренера.