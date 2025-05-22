Чарльз Баркли: «Адам Сильвер и Кевин Притчард, позвольте Джону Халибертону вернуться на трибуны»

Чарльз Баркли считает, что отец Тайриза Халибертона был достаточно наказан.

Джон Халибертон лишился возможности посещать матчи после выхода на площадку и конфликта с Яннисом Адетокумбо. Чарльз Баркли и Дрэймонд Грин считают, что лига должна позволить ему вернуться на трибуны в финале конференции.

«Пора позволить мистеру Халибертону вернуться на арену. Он сделал глупость, но уже заплатил за это. Прошу Адама Сильвера и Кевина Притчарда (президент «Индианы») пустить его на 3-ю и 4-ю игру финала Востока. Он все понял, не думаю, что повторится что-то подобное, наказание не должно быть вечным.

Правда, если он проделает что-то подобное в Нью-Йорке , ему будет сложно оттуда выбраться», – посмеялся Баркли.

Джон Халибертон отпраздновал победу сына и его знаменательный жест в баре.