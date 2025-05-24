Джейлен Брансон не сумел перевести 2-й матч с «Пэйсерс» в овертайм

«Нью-Йорк» уступил во 2-й игре полуфинала с «Индианой» – 109:114.

Лидер «Никс» Джейлен Брансон смазал трехочковый в решающий момент – за 10 секунд до сирены он взял на себя дальнюю попытку при «-3».

За 3 минуты до конца «Никс» отставали на 10 очков, сумели сократить дистанцию до одного владения, но не сравнять счет.

Брансон набрал 36 очков, 13 из 27 с игры, 5 из 12 с дистанции, и 11 передач.