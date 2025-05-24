Видео
31

Джейлен Брансон не сумел перевести 2-й матч с «Пэйсерс» в овертайм

«Нью-Йорк» уступил во 2-й игре полуфинала с «Индианой» – 109:114.

Лидер «Никс» Джейлен Брансон смазал трехочковый в решающий момент – за 10 секунд до сирены он взял на себя дальнюю попытку при «-3».

За 3 минуты до конца «Никс» отставали на 10 очков, сумели сократить дистанцию до одного владения, но не сравнять счет.

Брансон набрал 36 очков, 13 из 27 с игры, 5 из 12 с дистанции, и 11 передач.

Кто станет чемпионом НБА?6808 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Филипп Прокофьев
logoНБА
logoДжейлен Брансон
logoНью-Йорк
logoИндиана
logoБаскетбол - видео
logoНБА плей-офф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гилберт Аренас о поражении «Никс»: «Не вина Тибодо, просто клоунский баскетбол»
7вчера, 18:59
Джейлен Брансон: «У нас короткая память. Поражение не будет нас расстраивать»
1вчера, 14:18
Главные новости
Тайриз Халибертон о Паскале Сиакаме: «Вот почему мы его приобрели»
15 минут назад
Андрей Ватутин: «Зенит» – явный фаворит финальной серии»
29 минут назад
«Поражений в жизни больше». Спанулис рассказал, как утешал Эвана Фурнье после поражения
сегодня, 11:14
Леброн Джеймс: «Попал в сборную НБА в 40 лет!»
16сегодня, 07:26
Майк Джеймс: «Заставляли «Олимпиакос» играть один на один, а это явно не их сильная сторона»
3сегодня, 06:46
НБА. Финал Восточной конференции. 39 очков Сиакама помогли «Индиане» взять верх во 2-м матче с «Никс»
173сегодня, 06:30
«Пока все мрачно». Эван Фурнье разрыдался после поражения в полуфинале
сегодня, 06:01Видео
Стивен Эй Смит: «Я не понимаю, что Тибс делал сегодня. Понятия не имею! Похоже, нам конец»
6сегодня, 05:24
Ченнинг Фрай: «Джарретт Аллен – не центровой плей-офф, он мягкий»
3сегодня, 04:19
Карл-Энтони Таунс: «Я здесь не для того, чтобы повторять историю, а чтобы творить ее»
8сегодня, 03:57
Ко всем новостям
Последние новости
Баркли о решении Финча посадить Рэндла на скамейку: «Работа тренера – вселять уверенность, а не отбирать ее»
253 минуты назад
ACB. «Баскония» примет «Бильбао», «Сарагоса» сыграет с «Ховентудом» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. Плей-ин. «Галатасарай» принимает «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» встретится с «Бурсаспором»
сегодня, 12:30Live
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» примет «Тренто», «Брешия» встретится с «Триестом» в 4-х матчах серий
1сегодня, 12:30
Женская НБА. «Индиана» Кейтлин Кларк примет действующего чемпиона – «Нью-Йорк», «Даллас» Пейдж Бекерс встретится с «Атлантой» Бриттни Грайнер
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Анадолу Эфесом»
1сегодня, 12:30
Кармело Энтони: «Пэйсерс» настолько непредсказуемы, что невозможно предугадать, что они выкинут»
сегодня, 12:28
Рич Пол: «Понятия не имею, в какой момент Леброн завершит карьеру»
сегодня, 12:14
Патрик Беверли: «Гилджес-Александер не мог поверить, когда я говорил ему, что он станет звездой»
1сегодня, 12:02
Кевин Гарнетт: «У «Денвера» не было ни единого гребаного шанса!»
5сегодня, 12:02