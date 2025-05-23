Чет Холмгрен получил технический за трэшток в адрес Донте Дивинченцо
Центровой «Оклахомы» накричал на оппонента.
Забив сверху в конце третьей четверти, Чет Холмгрен повел себя эмоционально по отношению к защитнику «волков» Донте Дивинченцо. Арбитры оценили его действия техническим замечанием.
Холмгрен набрал 22 очка, 8 из 17 с игры, 4 подбора и 2 передачи.
«Оклахома» победила во втором матче серии с «Миннесотой» – 118:103.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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