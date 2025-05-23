У Скотта Фостера пошла кровь из носа после удара Лу Дорта
Арбитр встречи «Тандер» – «Вулвз» пострадал в начале матча.
В начале первой четверти второй игры полуфинальной серии между «Оклахомой» и «Миннесотой» (118:103) судье Скотту Фостеру понадобилась медицинская помощь. Во время спорного его одновременно ударили Джулиус Рэндл (ногой) и Лугенц Дорт (рукой). Защитник «Тандер» попал арбитру по лицу, в результате чего у того пошла кровь.
Фостер смог продолжить игру.
Скотт Фостер считается самым одиозным действующим арбитром НБА.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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