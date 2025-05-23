У Скотта Фостера пошла кровь из носа после удара Лу Дорта

Арбитр встречи «Тандер» – «Вулвз» пострадал в начале матча.

В начале первой четверти второй игры полуфинальной серии между «Оклахомой» и «Миннесотой» (118:103) судье Скотту Фостеру понадобилась медицинская помощь. Во время спорного его одновременно ударили Джулиус Рэндл (ногой) и Лугенц Дорт (рукой). Защитник «Тандер» попал арбитру по лицу, в результате чего у того пошла кровь.

Фостер смог продолжить игру.

Скотт Фостер считается самым одиозным действующим арбитром НБА .