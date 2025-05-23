Джейден Макдэниэлс получил неспортивный за толчок Шэя Гилджес-Александера
«Миннесота» уступила во втором матче серии с «Тандер» – 103:118.
Игроки «волков» продолжили возмущаться тем, как арбитры судят лидера «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера. В середине четвертой четверти Джейден Макдэниэлс толкнул соперника в защитном владении.
Его действия оценили неспортивным замечанием.
На этот раз у Макдэниэлса 5 персональных фолов.
Гилджес-Александер вставал на линию 15 раз. Он набрал 38 очков, 12 из 21 с игры.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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