Джейден Макдэниэлс получил неспортивный за толчок Шэя Гилджес-Александера

«Миннесота» уступила во втором матче серии с «Тандер» – 103:118.

Игроки «волков» продолжили возмущаться тем, как арбитры судят лидера «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера . В середине четвертой четверти Джейден Макдэниэлс толкнул соперника в защитном владении.

Его действия оценили неспортивным замечанием.

На этот раз у Макдэниэлса 5 персональных фолов.

Гилджес-Александер вставал на линию 15 раз. Он набрал 38 очков, 12 из 21 с игры.