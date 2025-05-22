Андрей Ведищев: «Не смогли остановить Бэйкона, Фрэйзера и Шведа»

Андрей Ведищев прокомментировал поражение от «Зенита» в 7-м матче серии.

«Поздравляю «Зенит» с выходом в финал. Сегодня они были лучше, чем мы. Нападали очень эффективно. Мы не смогли остановить Бэйкона , Фрэйзера и Шведа – три человека, которые все создают. И мы знали об этом, но, к сожалению, нам не хватило в передней линии опыта, может быть, где-то жесткости.

Все это случилось во второй половине матча. У нас были шансы выиграть, но мы сделали ошибки, потом сбились на индивидуальную игру, и на этом все закончилось. Как только перестали двигать мяч, перестали быть командой, в общем-то все стало сложно совсем. Будем биться за бронзу», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Санкт-петербургский «Зенит » на домашней арене взял верх над краснодарским «Локомотивом-Кубань» в 7-м матче полуфинальной серии (94:75, 4-3) и вышел в финал сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.