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Андрей Ведищев: «Не смогли остановить Бэйкона, Фрэйзера и Шведа»

Андрей Ведищев прокомментировал поражение от «Зенита» в 7-м матче серии.

«Поздравляю «Зенит» с выходом в финал. Сегодня они были лучше, чем мы. Нападали очень эффективно. Мы не смогли остановить Бэйкона, Фрэйзера и Шведа – три человека, которые все создают. И мы знали об этом, но, к сожалению, нам не хватило в передней линии опыта, может быть, где-то жесткости.

Все это случилось во второй половине матча. У нас были шансы выиграть, но мы сделали ошибки, потом сбились на индивидуальную игру, и на этом все закончилось. Как только перестали двигать мяч, перестали быть командой, в общем-то все стало сложно совсем. Будем биться за бронзу», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Санкт-петербургский «Зенит» на домашней арене взял верх над краснодарским «Локомотивом-Кубань» в 7-м матче полуфинальной серии (94:75, 4-3) и вышел в финал сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
logoАлексей Швед
logoАндрей Ведищев
logoДуэйн Бэйкон
Трент Фрэйзер
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
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