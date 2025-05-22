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  • Хавьер Паскуаль: «Почувствовали полное неуважение из-за того, что произошло в 4-м и 6-м матчах. Никогда не видел ничего подобного»
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Хавьер Паскуаль: «Почувствовали полное неуважение из-за того, что произошло в 4-м и 6-м матчах. Никогда не видел ничего подобного»

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над «Локо» в 7-м матче серии 1//2 финала.

«Хочу начать с поздравлений моим игрокам за сегодняшнюю игру и за весь плей-офф. Во-вторых, поздравить мой тренерский штаб за то, что сохраняли баланс и усердно работали, подготавливая каждую игру. Также хочу поблагодарить всех болельщиков «Зенита» и особенно тех, кто сегодня поддерживал нас на арене. Они очень нам помогли. Мы ждем всех на финале, чтобы снова получить такую мощную поддержку от трибун.

Отдельно хочу поблагодарить всех игроков «Локо» за отличную работу, которую они проделали в этой серии. И еще раз о моих игроках, как они восстановились ментально, это было непросто. Эта победа не покрывает того, что произошло в четвертой и шестой игре. Мы почувствовали полное неуважение к себе из-за того, что произошло в этих двух матчах. За более чем 20 лет профессиональной карьеры я никогда не видел ничего подобного.

Мы очень рады этой победе. Надеемся хорошо восстановиться к финалу», – сказал главный тренер «Зенита».

Санкт-петербургский «Зенит» на домашней арене взял верх над краснодарским «Локомотивом-Кубань» (94:75, 4-3) и вышел в финал сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.

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МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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Хавьер Паскуаль
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