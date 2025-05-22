Дуэйн Бэйкон установил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству очков в серии плей-офф
Дуэйн Бэйкон установил новый рекорд плей-офф Единой лиги ВТБ.
Атакующий защитник «Зенита» набрал 153 очка в полуфинальной серии против «Локомотива-Кубань» (4-3) и установил рекорд лиги по количеству очков, набранных в одной серии плей-офф.
В решающем седьмом матче серии против «Локо» (94:75) Бэйкон отметился 34 очками. Это лучший результат в истории седьмых матчей и личный рекорд Бэйкона в рамках турнира. Также на его счету 8 подборов и 2 перехвата.
«Зенит» вышел в финал лиги, где встретится с московским ЦСКА.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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