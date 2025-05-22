Дуэйн Бэйкон установил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству очков в серии плей-офф

Дуэйн Бэйкон установил новый рекорд плей-офф Единой лиги ВТБ.

Атакующий защитник «Зенита » набрал 153 очка в полуфинальной серии против «Локомот ива-Кубань» (4-3) и установил рекорд лиги по количеству очков, набранных в одной серии плей-офф.

В решающем седьмом матче серии против «Локо» (94:75) Бэйкон отметился 34 очками. Это лучший результат в истории седьмых матчей и личный рекорд Бэйкона в рамках турнира. Также на его счету 8 подборов и 2 перехвата.

«Зенит» вышел в финал лиги, где встретится с московским ЦСКА.