«Зенит» вышел в финал Единой лиги ВТБ

«Зенит» стал вторым финалистом сезона Единой лиги ВТБ-2024/25.

Петербургская команда одержала победу над краснодарским «Локомот ивом-Кубань» в решающем седьмом матче полуфинальной серии со счетом 94:75 (4-3) и вышла в финал, где встретится с московским ЦСКА .

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» Дуэйн Бэйкон, который набрал 34 очка и сделал 8 подборов. Винс Хантер добавил 18 очков, 8 подборов и 6 блок-шотов, Алексей Швед – 13 очков и 5 передач. Лучшими в составе «Локо» стали Патрик Миллер (15 очков, 5 подборов, 5 передач) и Таджер Макколл (12 очков и 7 подборов).

Примечательно, что во всех матчах серии победителем становилась домашняя команда.

Для «Зенита » это второй выход в финал Единой лиги ВТБ в истории клуба. Впервые это произошло в 2022 году, тогда «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 4-3 и стал чемпионом.

Финальная серия начнется 27 мая и пройдет в формате 2-2-1-1-1.

«Локомотив-Кубань» встретится с казанским УНИКСом в серии за бронзовые медали в формате 2-2-1.