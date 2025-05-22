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Аарон Несмит о 6 подряд трехочковых: «Не осознавал, что делаю. Просто старался выиграть матч»

Аарон Несмит поделился эмоциями от своего выступления в 1-м матче с «Никс».

«Просто делал то, что было нужно команде. Просто бросал. Я был в хорошем ритме. В тот момент я не осознавал, что делаю. Просто старался выиграть матч.

Это нереально. Наверное, никогда не чувствовал себя лучше. Мне нравится, когда корзина кажется океаном, и все, что ты бросаешь, кажется, что попадет в цель. Это так здорово», – признался форвард «Индианы».

Несмит забросил шесть трехочковых подряд за последние 4:55 основного времени 1-го матча серии против «Нью-Йорка» (138:135 ОТ, 1-0).

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ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Indianapolis Star
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