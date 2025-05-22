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Тайриз Халибертон: «Фронт-офис сохранил большую часть нашего коллектива. Мы через многое прошли, и это приносит мне уверенность»

Тайриз Халибертон очертил источник успеха «Пэйсерс».

«Решение фронт-офиса сохранить большую часть нашего коллектива было предельно важным. Мы через многое прошли вместе. Все парни вносят свой вклад. Горжусь ими.

Мы четко следуем своему стилю игры, своей идентичности. Выматываем соперника все 48 минут за счет нападения.

В этот раз очень сложную работу взял на себя Аарон Несмит. Его вклад (30 очков, 6 трехочковых в клатче в 4-й четверти) и защита против Джейлена Брансона примерно 30 минут – это очень тяжело.

У меня есть уверенность в себе в решающие моменты, но она проистекает именно из уверенности в нашем коллективе», – заключил разыгрывающий.

Халибертон набрал 31 очко и 11 передач и помог команде одержать победу в 1-м матче финала Востока (138:135 ОТ).

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube SNY
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