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Майлз Тернер: «Этот матч моментально вошел в историю»

Игроки «Индианы» в восторге от концовки игры с «Никс».

Победа гостей над «Нью-Йорком» (138:135) выделилась яркими деталями.

«Пэйсерс» прервали серию из 970 матчей плей-офф (за 27 сезонов с момента ведения продвинутой статистики), в которых команды побеждали, выигрывая на 14 очков за 2:50 до конца матча.

Форвард Аарон Несмит первым в истории НБА забросил 6 трехочковых в 4-й четверти.

Третья игра «Индианы» в этом плей-офф вошла в десятку самых невероятных камбэков в плей-офф в истории лиги.

«Этот матч моментально вошел в историю. Чертовски знаменательное начало серии. Нам предстоит еще много работы. Но мы постоянно оказываемся в подобных ситуациях, опытны и уверены в себе», – заявил центровой Майлз Тернер.

«Невероятно. Лучшее чувство в мире, по крайней мере для меня. Обожаю, когда кольцо кажется широким как океан. Просто бросаешь мяч в сторону и понимаешь, что он попадет. Так весело!» – признался Несмит.

«Не хотелось бы продолжать оказываться в таких ситуациях. Но мы уже прошли через все, что возможно. Провальные серии, победные отрезки, победы разными способами.

Мой бросок на овертайм должен был попасть, мяч пошел так, как нужно. На секунду показалось, что он застрял в воздухе после отскока, а когда зашел, я не поверил своим глазам. Совершенно особенный момент.

Команда хочет, чтобы я брал на себя такие броски. Тренеры, организация, все поддерживают меня в этом, а с недавних пор и фанаты», – поделился Тайриз Халибертон.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Indy Star
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