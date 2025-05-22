Рик Карлайл об успехах «Индианы» в клатче: «Это мышца. Чем чаще ее задействуешь, тем сильнее она становится»
Рик Карлайл прокомментировал победу «Пэйсерс».
«Индиана» повела в серии с «Никс» (1-0), проигрывая 14 очков за 3 минуты до конца основного времени.
«Наши парни нашли возможность перевести игру в овертайм, а затем сделали достаточно в дополнительное время. Обычно это 48-минутная игра, но в этот раз потребовались все 53. Аарон Несмит вышел на полные обороты в нужный момент.
У нас уже много таких матчей. Это как мышца. Чем чаще ее задействуешь, тем сильнее она становится.
Обеим командам предстоит многое подчистить в своей игре, мы снова ждем войны во втором матче», – заключил главный тренер «Пэйсерс».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube SNY
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