Рик Карлайл об успехах «Индианы» в клатче: «Это мышца. Чем чаще ее задействуешь, тем сильнее она становится»

Рик Карлайл прокомментировал победу «Пэйсерс».

«Индиана» повела в серии с «Никс» (1-0), проигрывая 14 очков за 3 минуты до конца основного времени.

«Наши парни нашли возможность перевести игру в овертайм, а затем сделали достаточно в дополнительное время. Обычно это 48-минутная игра, но в этот раз потребовались все 53. Аарон Несмит вышел на полные обороты в нужный момент.

У нас уже много таких матчей. Это как мышца. Чем чаще ее задействуешь, тем сильнее она становится.

Обеим командам предстоит многое подчистить в своей игре, мы снова ждем войны во втором матче», – заключил главный тренер «Пэйсерс».