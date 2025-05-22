  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Брансон: «Мне надо давать партнерам больше возможностей для бросков и перестать терять мяч»
3

Джейлен Брансон: «Мне надо давать партнерам больше возможностей для бросков и перестать терять мяч»

Джейлен Брансон прокомментировал проигрыш «Пэйсерс».

«Индиана» в очередной раз сумела уйти от поражения в клатче и добилась гостевой победы в овертайме (138:135).

«Надо отдать им должное. Они забирают матчи таким образом весь этот плей-офф. Мы сыграли плохо.

Серия трехочковых Несмита (6 за 5 минут) не стала чем-то уникальным. Он хороший «шутер». Мы плохо контролировали его при переходе в защиту и дали ему возможности для открытых бросков.

Как только он попал первый раз, мы должны были перейти в режим повышенного внимания. Я должен был лучше выискивать его.

Мне надо перестать терять мяч (7 потерь на 5 передач) и давать партнерам больше возможностей для решающих бросков.

Завтра мы все пересмотрим и проанализируем. Когда побеждаешь – чувствуешь себя на вершине мира. Проигрываешь – на самом дне. Так что лучше всего просто сохранять хладнокровие в любой ситуации.

Сейчас, конечно, неприятно. Но впереди еще много баскетбола. Нет смысла хандрить. Нужно просто быть лучше», – заключил разыгрывающий «Никс».

Кто станет чемпионом НБА?6097 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube SNY
logoНБА плей-офф
logoАарон Несмит
logoНью-Йорк
logoДжейлен Брансон
logoНБА
logoИндиана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Том Тибодо: «Надо превратить разочарование от неожиданного поражения в решимость»
1вчера, 06:20
78 очков Джейлена Брансона и Карла-Энтони Таунса на двоих не хватило для победы в первом матче против «Индианы»
11вчера, 04:34
Тайриз Халибертон набрал 31 очко и 11 передач в победной игре с «Никс»
8вчера, 04:20Видео
Главные новости
Тимофей Мозгов: «Я был на комбайне, Голдин очень неплохо выглядит»
252 минуты назад
Евролига будет расширена до 20 команд (Sportando)
19сегодня, 10:13
Кириленко о штрафных Гилджес-Александера: «MVP последних лет делают одинаковое количество бросков с линии»
6сегодня, 09:51
«Нью-Йорк» обновил рекорд женской НБА по трехочковым в матче с «Чикаго»
1сегодня, 06:40Видео
НБА. Финал Западной конференции. 38 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Миннесоту» во 2-м матче серии
199сегодня, 06:30
Билл Симмонс: «Оклахома» претендует на то, чтобы стать одной из величайших команд в истории»
32сегодня, 06:16
Брайан Уиндхорст: «То, как работают арбитры, сводит Джейдена Макдэниэлса с ума»
9сегодня, 06:03
Джулиус Рэндл установил личный антирекорд по очкам в матче плей-офф и провел 4-ю четверть 2-го матча серии с «Оклахомой» на скамейке
5сегодня, 05:41
Джейден Макдэниэлс о своем неспортивном: «Просто захотелось по-настоящему сфолить на Шэе»
8сегодня, 05:23
Женская НБА. 26 очков Наташи Ховард помогли «Индиане» обыграть «Атланту» на выезде, «Нью-Йорк» разгромил «Чикаго»
2сегодня, 05:03
Ко всем новостям
Последние новости
Руководитель команды НБА считает, что Энтони Эдвардс и Леброн Джеймс обладают сравнимой стойкостью к травмам
2 минуты назад
Аарон Несмит набрал наибольшее количество очков за 5 минут второй половины матча плей-офф за всю историю наблюдений
17 минут назад
Стив Нэш о MVP Шэя Гилджес-Александера: «Нет чувства лучше, чем видеть, как эти ребята преуспевают, и слышать из их уст, что ты повлиял на них»
26 минут назад
Стив Керр: «Карри и Данкан – две самых «командных» суперзвезды»
132 минуты назад
Дариус Майлз: «Чикаго» не взял меня из-за косичек»
240 минут назад
Дариус Майлз: «Самое стремное от Дональда Стерлинга – то, что он врывался в раздевалку, когда мы стояли голые»
348 минут назад
«Уралмаш» продлит контракт с Тайреллом Нельсоном
сегодня, 10:06
Кендрик Перкинс: «Без меня «Оклахома» не доходила до финала»
5сегодня, 10:02
Шэй Гилджес-Александер провел 4-й матч плей-офф, в котором у него больше 30 очков и 1 потеря или меньше
1сегодня, 09:55
Уилл Гиллори: «После «Наггетс» «Оклахома» очень уверенно себя чувствует против зоны»
сегодня, 09:32