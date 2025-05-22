Джейлен Брансон: «Мне надо давать партнерам больше возможностей для бросков и перестать терять мяч»

Джейлен Брансон прокомментировал проигрыш «Пэйсерс».

«Индиана » в очередной раз сумела уйти от поражения в клатче и добилась гостевой победы в овертайме (138:135).

«Надо отдать им должное. Они забирают матчи таким образом весь этот плей-офф. Мы сыграли плохо.

Серия трехочковых Несмита (6 за 5 минут) не стала чем-то уникальным. Он хороший «шутер». Мы плохо контролировали его при переходе в защиту и дали ему возможности для открытых бросков.

Как только он попал первый раз, мы должны были перейти в режим повышенного внимания. Я должен был лучше выискивать его.

Мне надо перестать терять мяч (7 потерь на 5 передач) и давать партнерам больше возможностей для решающих бросков.

Завтра мы все пересмотрим и проанализируем. Когда побеждаешь – чувствуешь себя на вершине мира. Проигрываешь – на самом дне. Так что лучше всего просто сохранять хладнокровие в любой ситуации.

Сейчас, конечно, неприятно. Но впереди еще много баскетбола. Нет смысла хандрить. Нужно просто быть лучше», – заключил разыгрывающий «Никс».