Тайриз Халибертон о спасительном попадании: «Казалось, что мяч находился в воздухе целую вечность»

Тайриз Халибертон прокомментировал спасительный мяч в 1-м матче против «Никс».

«Я знал, что мяч попадет в кольцо. Он как будто завис в воздухе. Но когда он покинул мою руку, казалось, что я совершил хороший бросок. Я думал, что он попадет.

Казалось, что мяч находился в воздухе целую вечность», – рассказал разыгрывающий «Индианы».

Халибертон сравнял счет под сирену об окончании основного времени и перевел игру в овертайм, где «Индиана » победила «Нью-Йорк » (138:135 ОТ, 1-0).