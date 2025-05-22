Тайриз Халибертон о спасительном попадании: «Казалось, что мяч находился в воздухе целую вечность»
Тайриз Халибертон прокомментировал спасительный мяч в 1-м матче против «Никс».
«Я знал, что мяч попадет в кольцо. Он как будто завис в воздухе. Но когда он покинул мою руку, казалось, что я совершил хороший бросок. Я думал, что он попадет.
Казалось, что мяч находился в воздухе целую вечность», – рассказал разыгрывающий «Индианы».
Халибертон сравнял счет под сирену об окончании основного времени и перевел игру в овертайм, где «Индиана» победила «Нью-Йорк» (138:135 ОТ, 1-0).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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