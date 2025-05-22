Тайриз Халибертон: «Мы с Джейленом Брансоном друзья, но сейчас пишем особую страницу в истории противостояний «Никс» и «Пэйсерс»
Тайриз Халибертон прокомментировал противостояние с Джейленом Брансоном.
Разыгрывающие стали самыми результативными игроками своих команд в первом матче финала Востока, завершившимся победой «Индианы» (138:135). Клубы встречались во втором раунде в прошлом году, доведя серию до 7 матчей, в которых взяли верх «Пэйсерс».
«Сейчас это не совсем к месту, но мы друзья. Он великолепный баскетболист. Обожаю соревноваться с ним. Да и вообще обожаю соревноваться.
У «Пэйсерс» и «Никс» очень крутая история соперничества. Не знаю, насколько все это актуально сейчас. Но мы пишем свою, особую страницу этой истории», – заключил Халибертон.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Knicks Videos
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