Тайриз Халибертон: «Мы с Джейленом Брансоном друзья, но сейчас пишем особую страницу в истории противостояний «Никс» и «Пэйсерс»

Тайриз Халибертон прокомментировал противостояние с Джейленом Брансоном.

Разыгрывающие стали самыми результативными игроками своих команд в первом матче финала Востока, завершившимся победой «Индианы» (138:135). Клубы встречались во втором раунде в прошлом году, доведя серию до 7 матчей, в которых взяли верх «Пэйсерс».

«Сейчас это не совсем к месту, но мы друзья. Он великолепный баскетболист. Обожаю соревноваться с ним. Да и вообще обожаю соревноваться.

У «Пэйсерс» и «Никс» очень крутая история соперничества. Не знаю, насколько все это актуально сейчас. Но мы пишем свою, особую страницу этой истории», – заключил Халибертон .