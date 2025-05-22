Тайриз Халибертон станет главным героем 2-го сезона документального сериала «Стартовая пятерка»
Тайриз Хэлибертон сыграет главную роль в сериале Netflix.
Звезда «Индианы» станет главным героем во втором сезоне популярного документального сериала Netflix о баскетболе «Стартовая пятерка» («Starting 5»).
«Netflix покажет вблизи, как Халибертон создает совершенно невероятные моменты в плей-офф», – пишет репортер Эван Сайдери.
Первый сезон «Стартовой пятерки» дал болельщикам возможность взглянуть на жизнь звезд НБА на площадке и за ее пределами. В нем приняли участие такие игроки, как Леброн Джеймс, Джейсон Тейтум, Энтони Эдвардс, Джимми Батлер и Домантас Сабонис.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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