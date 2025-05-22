Тайриз Халибертон станет главным героем 2-го сезона документального сериала «Стартовая пятерка»

Тайриз Хэлибертон сыграет главную роль в сериале Netflix.

Звезда «Индианы» станет главным героем во втором сезоне популярного документального сериала Netflix о баскетболе «Стартовая пятерка» («Starting 5»).

«Netflix покажет вблизи, как Халибертон создает совершенно невероятные моменты в плей-офф», – пишет репортер Эван Сайдери.

Первый сезон «Стартовой пятерки» дал болельщикам возможность взглянуть на жизнь звезд НБА на площадке и за ее пределами. В нем приняли участие такие игроки, как Леброн Джеймс, Джейсон Тейтум, Энтони Эдвардс, Джимми Батлер и Домантас Сабонис.