Тайриз Халибертон о жесте Реджи Миллера: «Если бы знал, что это был двухочковый, не стал бы этого делать»

Тайриз Халибертон посмеялся над своей ошибкой.

Разыгрывающий попал дальний бросок под сирену 4-й четверти матча с «Никс», но заступил за трехочковую линию, сравняв счет в матче, а не выиграв его. Халибертон продемонстрировал «удушающий» жест Реджи Миллера , намекая на 14-очковое преимущество, упущенное «Нью-Йорком » (choked) в концовке.

«Если бы я знал, что это был двухочковый, я бы точно не стал этого делать. Похоже, я потратил эту возможность впустую. Если я попробую снова, это уже будет выглядеть неестественно, так что не планирую повторять», – посмеялся разыгрывающий.