Тайриз Халибертон о жесте Реджи Миллера: «Если бы знал, что это был двухочковый, не стал бы этого делать»
Тайриз Халибертон посмеялся над своей ошибкой.
Разыгрывающий попал дальний бросок под сирену 4-й четверти матча с «Никс», но заступил за трехочковую линию, сравняв счет в матче, а не выиграв его. Халибертон продемонстрировал «удушающий» жест Реджи Миллера, намекая на 14-очковое преимущество, упущенное «Нью-Йорком» (choked) в концовке.
«Если бы я знал, что это был двухочковый, я бы точно не стал этого делать. Похоже, я потратил эту возможность впустую. Если я попробую снова, это уже будет выглядеть неестественно, так что не планирую повторять», – посмеялся разыгрывающий.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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