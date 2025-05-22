Джош Харт: «Мы остановились перед финишной линией. Я сам заснул в овертайме»

Джош Харт раскритиковал настрой своей команды.

«Нью-Йорк» лидировал на 17 очков в домашнем матче финальной серии, но в итоге уступил – 135:138.

«Мы не смогли забрать матч. Снизили уровень интенсивности. Стали играть медленнее и сами передали им инициативу.

Остановились прямо перед финишной линией. Перестали прибавлять в защите. Никакой энергии и жесткости.

Теперь остается только разочарование. Мы дали им открытые броски, даже в овертайме, когда мы вели на 1 очко, проиграли борьбу за отскок и получили данк. Я сам заснул во время последнего лэй-апа Нембхарда.

Мы и не надеялись на легкую серию, нам нужно будет действовать лучше. Плохо отзащищались против Несмита, он хорошо бросает весь плей-офф, попадает в нужное время. Во многом наши проблемы стали следствием плохой коммуникации», – заключил защитник «Нью-Йорка».