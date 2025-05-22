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Тайриз Халибертон перевел матч с «Никс» в овертайм и показал жест Реджи Миллера

«Индиана» вырвала победу у «Нью-Йорка» в овертайме – 138:135.

Лидер «Пэйсерс» Тайриз Халибертон сравнял счет под сирену об окончании основного времени. Он реализовал дальнюю попытку и посчитал, что выиграл матч трехочковым, после чего продемонстрировал знаменитый жест Реджи Миллера, который легендарный игрок «Индианы» показал режиссеру Спайку Ли в Нью-Йорке в 5-м матче серии с «Нью-Йорком» в 1994 году.

Однако Халибертон наступил на трехочковую дугу, поэтому его мяч помог «Пэйсерс» только сравнять счет на 125.

На счету Тайриза Халибертона 31 очко (12 из 23 с игры, 4 из 12 из-за дуги), 11 передач при 2 потерях и 4 подбора за 42 минуты на площадке.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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