Том Тибодо: «Надо превратить разочарование от неожиданного поражения в решимость»
«Никс» стали первыми за 995 матчей с введения продвинутой статистики, кто упустил 14 очковое преимущество в последние 2:45 основного времени.
«Пэйсерс» умеют набирать очки. Несмит почувствовал игру, Халибертон. Нельзя никогда расслабляться в матче против них. Нет никакого надежного преимущества.
Потери стоили нам слишком дорого. Они набирали легкие очки и этим завели свою атаку. Нам нужна возможность опираться на свою защиту, никаких оправданий.
Неожиданное поражение в самом конце приносит разочарование. Надо превратить его в решимость. Плей-офф заключаются в этих эмоциональных качелях. Надо просто отсмотреть записи, внести корректировки и быть готовым.
Мы перевернем ход серии. Таков план, именно это мы и намерены сделать», – заключил главный тренер «Нью-Йорка».
«Никс» проиграли со счетом 135:138.