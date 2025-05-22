Том Тибодо: «Надо превратить разочарование от неожиданного поражения в решимость»

Том Тибодо прокомментировал неудачу в 1-м матче финала Востока.

«Никс» стали первыми за 995 матчей с введения продвинутой статистики, кто упустил 14 очковое преимущество в последние 2:45 основного времени.

«Пэйсерс» умеют набирать очки. Несмит почувствовал игру, Халибертон . Нельзя никогда расслабляться в матче против них. Нет никакого надежного преимущества.

Потери стоили нам слишком дорого. Они набирали легкие очки и этим завели свою атаку. Нам нужна возможность опираться на свою защиту, никаких оправданий.

Неожиданное поражение в самом конце приносит разочарование. Надо превратить его в решимость. Плей-офф заключаются в этих эмоциональных качелях. Надо просто отсмотреть записи, внести корректировки и быть готовым.

Мы перевернем ход серии. Таков план, именно это мы и намерены сделать», – заключил главный тренер «Нью-Йорка ».

«Никс» проиграли со счетом 135:138.