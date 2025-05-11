НБА. Второй раунд плей-офф. «Денвер» принимает «Оклахому», «Кливленд» встретится с «Индианой» в 4-х матчах серий
Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.
«Оклахома» попытается сравнять счет в серии с «Денвером», «Индиана» встретится с «Кливлендом» на домашней площадке.
Второй раунд
«Денвер» ведет в серии – 2-1.
«Индиана» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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