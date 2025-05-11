НБА. Второй раунд плей-офф. «Денвер» принимает «Оклахому», «Кливленд» встретится с «Индианой» в 4-х матчах серий

Сегодня состоятся два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Оклахома» попытается сравнять счет в серии с «Денвером », «Индиана» встретится с «Кливлендом » на домашней площадке.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

«Денвер» ведет в серии – 2-1.

«Индиана » ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.