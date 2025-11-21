  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Шарлотт» не будет вести переговоры по обмену Ламело Болла, пока не оценит связку с Брэндоном Миллером и Коном Книппелом
9

«Шарлотт» не будет вести переговоры по обмену Ламело Болла, пока не оценит связку с Брэндоном Миллером и Коном Книппелом

«Шарлотт» не собирается рассматривать предложения по Боллу в ближайшее время.

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл остается в центре слухов об обмене, но, судя по всему, клуб не готов вступать в какие-либо обсуждения, сообщил инсайдер Джейк Фишер.

Фишер заявил, что он «абсолютно уверен», что «Хорнетс» сейчас не отвечают на звонки по поводу Болла.

По словам Фишера, «Шарлотт» хочет подробнее изучить связку Болла с Брэндоном Миллером (который сейчас травмирован) и новичками Коном Книппелом и Райаном Колкбреннером, прежде чем рассматривать какие-либо серьезные изменения в составе.

Сам Болл отреагировал на слухи постом в соцсетях.

Несмотря на ограничение по игровому времени из-за травмы правой лодыжки, Болл набирает в среднем 21,6 очка, 9,6 передачи и 6,9 подбора в девяти матчах, реализуя 38,5% бросков с игры и 29,8% с дальней дистанции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoШарлотт
logoБрэндон Миллер
logoЛамело Болл
logoНБА
logoКон Книппел
logoРайан Колкбреннер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«🤡». Ламело Болл отреагировал на сообщение о его готовности уйти из «Шарлотт»
21 ноября, 05:38
Майлз Бриджес о Коне Книппеле: «Он великолепен. Даже не знаю, с каким игроком его можно сравнить»
20 ноября, 15:36
День крика в Торонто: Ламело ором просил пас, тренер «Рэпторс» громко праздновал победу
18 ноября, 20:00
Главные новости
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
9 минут назад
Норман Пауэлл набрал 32 очка в победном матче с «Филадельфией»
вчера, 21:58Видео
Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 21:05
Кевин Дюрэнт не сыграет против «Финикса» и «Голден Стэйт»
вчера, 20:44
Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»
вчера, 20:24
«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда
вчера, 19:35
Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
вчера, 19:09
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
вчера, 18:51Видео
Джей Джей Редик о Крисе Поле: «Он выжал максимум из своей карьеры»
вчера, 18:25
Джейк Фишер: «Юта» согласится на переход Лаури Маркканена в «Детройт» только при включении в сделку Осара Томпсона»
вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. 28 очков Эли Окобо не помогли «Монако» обыграть «Бурк»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Милана», «Канту» дома уступил «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:35
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 19:58
«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну
вчера, 19:52
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл у «Бурсаспора», «Тофаш» обыграл «Анадолу Эфес» и другие результаты
вчера, 19:45
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Мы смогли победить, набрав 93 очка при 21% трехочковых»
вчера, 17:27
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Мы начали жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю, и потеряли концентрацию»
вчера, 16:53
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл ПАОК, «Марусси» проиграл «Ираклису»
вчера, 16:15
Ростислав Вергун после матча с «Пари НН»: «Было очень важно найти путь к этой победе перед паузой – неважно как»
вчера, 16:12