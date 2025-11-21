«Шарлотт» не будет вести переговоры по обмену Ламело Болла, пока не оценит связку с Брэндоном Миллером и Коном Книппелом

«Шарлотт» не собирается рассматривать предложения по Боллу в ближайшее время.

Разыгрывающий «Шарлотт » Ламело Болл остается в центре слухов об обмене, но, судя по всему, клуб не готов вступать в какие-либо обсуждения, сообщил инсайдер Джейк Фишер.

Фишер заявил, что он «абсолютно уверен», что «Хорнетс» сейчас не отвечают на звонки по поводу Болла.

По словам Фишера, «Шарлотт» хочет подробнее изучить связку Болла с Брэндоном Миллером (который сейчас травмирован) и новичками Коном Книппелом и Райаном Колкбреннером , прежде чем рассматривать какие-либо серьезные изменения в составе.

Сам Болл отреагировал на слухи постом в соцсетях.

Несмотря на ограничение по игровому времени из-за травмы правой лодыжки, Болл набирает в среднем 21,6 очка, 9,6 передачи и 6,9 подбора в девяти матчах, реализуя 38,5% бросков с игры и 29,8% с дальней дистанции.