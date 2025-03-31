Семь человек удалены после драки в матче между «Миннесотой» и «Детройтом»

«Волки» обыграли «Пистонс» – 123:104.

Во второй четверти встреча была прервана после того, как Рон Холланд нарушил правила на Назе Риде. Последовала потасовка, вылившаяся на трибуны, в которой в том числе поучаствовали тренеры обеих команд.

По ее итогам арбитры удалили пять игроков: Наза Рида и Донте Дивинченцо от «Миннесоты», Айзейю Стюарта, Маркуса Сэссера и Рона Холланда от «Пистонс». Также были удалены два тренера: главный тренер «Детройта » Джей Би Бикерстафф и помощник тренера «волков» Пабло Приджиони.

Инициатором конфликта выступил центровой Айзейя Стюарт , провоцировавший игроков «Миннесоты».