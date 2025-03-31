Семь человек удалены после драки в матче между «Миннесотой» и «Детройтом»
«Волки» обыграли «Пистонс» – 123:104.
Во второй четверти встреча была прервана после того, как Рон Холланд нарушил правила на Назе Риде. Последовала потасовка, вылившаяся на трибуны, в которой в том числе поучаствовали тренеры обеих команд.
По ее итогам арбитры удалили пять игроков: Наза Рида и Донте Дивинченцо от «Миннесоты», Айзейю Стюарта, Маркуса Сэссера и Рона Холланда от «Пистонс». Также были удалены два тренера: главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф и помощник тренера «волков» Пабло Приджиони.
Инициатором конфликта выступил центровой Айзейя Стюарт, провоцировавший игроков «Миннесоты».
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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