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Семь человек удалены после драки в матче между «Миннесотой» и «Детройтом»

«Волки» обыграли «Пистонс» – 123:104.

Во второй четверти встреча была прервана после того, как Рон Холланд нарушил правила на Назе Риде. Последовала потасовка, вылившаяся на трибуны, в которой в том числе поучаствовали тренеры обеих команд.

По ее итогам арбитры удалили пять игроков: Наза Рида и Донте Дивинченцо от «Миннесоты», Айзейю Стюарта, Маркуса Сэссера и Рона Холланда от «Пистонс». Также были удалены два тренера: главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф и помощник тренера «волков» Пабло Приджиони.

Инициатором конфликта выступил центровой Айзейя Стюарт, провоцировавший игроков «Миннесоты».

Опубликовал: Филипп Прокофьев
logoМаркус Сассер
logoНаз Рид
logoРон Холланд
logoМиннесота
logoДжей Би Бикерстафф
logoНБА
logoАйзейя Стюарт
происшествия
logoДетройт
logoДонте Дивинченцо
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