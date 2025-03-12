Шакил О’Нил: «Мне нравится то, что Чонси Биллапс делает в «Детройте»

Шакил О’Нил думал, что Чонси Биллапс тренирует «Пистонс».

«Кейд Каннингем – отличный игрок, который успешно действует в своем темпе. Это отличительная черта великого баскетболиста.

Мне нравится то, что Чонси (Биллапс) делает с командой, они выкладываются на площадке. Мой любимый игрок у них – Айзейя Стюарт . Большой, крепкий, не дает никому спуска», – прокомментировал игру «Пистонс» в телевизионном эфире О’Нил.

После того как О’Нилу напомнили, что команду тренирует Джей Би Бикерстафф, он ответил, что вообще-то не смотрит матчи «Детройта».

Чонси Биллапс, который отыграл 8 лет за «Детройт » и стал чемпионом с этой командой, является главным тренером «Портленда ».