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Айзейя Стюарт: «Я лучший игрок оборонительного плана в лиге»

Айзейя Стюарт обозначил свои задачи и место в НБА.

Центровой «Детройта» набирает 5,8 очка, 5,6 подбора и 1,4 блок-шота за 20 минут в среднем в этом сезоне.

«С первого дня Джей Би Бикерстафф делает упор на том, что «большие» должны оборонять кольцо. Я очень серьезно отнесся к этому. Выхожу на каждый матч с этой мыслью. Стремлюсь быть лучшим блокирующим, лучшим защитником в «краске» и в целом на площадке.

Мне кажется, что я лучший игрок оборонительного плана в лиге», – заключил Стюарт.

23-летний баскетболист проводит свой 5-й сезон в НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Детройта»
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