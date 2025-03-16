Кейд Каннингем заработал удаление в матче против «Оклахомы»

Каннингем получил два технических замечания и был вынужден покинуть паркет.

Игрок был наказан за разговоры с судьями, оба замечания были выписаны в течение одной минуты.

Всего за третью четверть «Пистонс» получили 5 технических замечаний (2 – Каннингем, по одному: Осар Томпсон , Деннис Шредер , а также главный тренер Джей Би Бикерстафф ).

За 29 минут на площадке Каннингем успел набрать 11 очков (5 из 18 с игры, 0 из 4 из-за дуги), 7 подборов и 9 передач.

Матч закончился победой «Тандер» – 113:107.