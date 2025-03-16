Кейд Каннингем заработал удаление в матче против «Оклахомы»
Каннингем получил два технических замечания и был вынужден покинуть паркет.
Игрок был наказан за разговоры с судьями, оба замечания были выписаны в течение одной минуты.
Всего за третью четверть «Пистонс» получили 5 технических замечаний (2 – Каннингем, по одному: Осар Томпсон, Деннис Шредер, а также главный тренер Джей Би Бикерстафф).
За 29 минут на площадке Каннингем успел набрать 11 очков (5 из 18 с игры, 0 из 4 из-за дуги), 7 подборов и 9 передач.
Матч закончился победой «Тандер» – 113:107.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости