По словам Джей Джей Редика, Леброн Джеймс вернется со дня на день

Леброн Джеймс может вернуться в ближайшие дни.

По словам главного тренера «Лейкерс » Джей Джей Редика , форвард увеличивает нагрузки и вернется в строй со дня на день.

Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что Джеймс сегодня провел свою первую тренировку после растяжения мышц паха, но пропустит еще как минимум неделю.

В своем 22-м сезоне в НБА 40-летний Джеймс набирает 25,0 очка при 51,7% с игры, делает 8,5 передачи и 8,2 подбора в среднем за матч.