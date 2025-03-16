По словам Джей Джей Редика, Леброн Джеймс вернется со дня на день
Леброн Джеймс может вернуться в ближайшие дни.
По словам главного тренера «Лейкерс» Джей Джей Редика, форвард увеличивает нагрузки и вернется в строй со дня на день.
Ранее инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что Джеймс сегодня провел свою первую тренировку после растяжения мышц паха, но пропустит еще как минимум неделю.
В своем 22-м сезоне в НБА 40-летний Джеймс набирает 25,0 очка при 51,7% с игры, делает 8,5 передачи и 8,2 подбора в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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