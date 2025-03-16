Леброн Джеймс провел первую тренировку после травмы
Леброн Джеймс возобновил тренировки.
По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, форвард «Лейкерс» сегодня провел свою первую тренировку на площадке после растяжения мышц паха, полученного в прошлые выходные. Ожидается, что он пропустит еще как минимум неделю.
В своем 22-м сезоне в НБА 40-летний Джеймс набирает 25,0 очка при 51,7% с игры, делает 8,5 передачи и 8,2 подбора в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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