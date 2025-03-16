Леброн Джеймс провел первую тренировку после травмы

Леброн Джеймс возобновил тренировки.

По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, форвард «Лейкерс » сегодня провел свою первую тренировку на площадке после растяжения мышц паха, полученного в прошлые выходные. Ожидается, что он пропустит еще как минимум неделю.

В своем 22-м сезоне в НБА 40-летний Джеймс набирает 25,0 очка при 51,7% с игры, делает 8,5 передачи и 8,2 подбора в среднем за матч.