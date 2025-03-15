Брайс Джеймс и Сьерра Каньон выиграли чемпионат штата. Леброн Джеймс присутствовал на финале

Леброн Джеймс посетил победный для Сьерра Каньон финал чемпионата штата.

Младший сын суперзвезды «Лейкерс » Леброна Джеймса Брайс Джеймс помог школе Сьерра Каньон выиграть чемпионат Калифорнии. В финале турнира команда Брайса победила школу Стоктон со счетом 58:53.

Леброн Джеймс и его жена Саванна вместе с дочерью Жури посетили «Голден 1-центр» в Сакраменто, чтобы поддержать Брайса.

Джеймс завершил матч с 3 очками, реализовав 1 из 9 с игры, 2 передачами и блок-шотом.