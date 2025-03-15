Брайс Джеймс и Сьерра Каньон выиграли чемпионат штата. Леброн Джеймс присутствовал на финале
Леброн Джеймс посетил победный для Сьерра Каньон финал чемпионата штата.
Младший сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса Брайс Джеймс помог школе Сьерра Каньон выиграть чемпионат Калифорнии. В финале турнира команда Брайса победила школу Стоктон со счетом 58:53.
Леброн Джеймс и его жена Саванна вместе с дочерью Жури посетили «Голден 1-центр» в Сакраменто, чтобы поддержать Брайса.
Джеймс завершил матч с 3 очками, реализовав 1 из 9 с игры, 2 передачами и блок-шотом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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