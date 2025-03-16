Дрэймонд Грин – Стивену Эй Смиту: «В детстве за такие слова тебя бы просто ударили»

Форвард «Голден Стэйт» вступился за Леброна Джеймса .

Джеймс устроил нагоняй Стивену Эй Смиту на глазах зрителей во время матча «Лейкерс » и «Никс».

После этого журналист назвал его поступок «слабостью».

«У парней возникают проблемы с медиа, потому что называть что-то, что сделал этот человек, «хренью» или «слабостью» – это неправильно. За такие слова, когда мы росли, тебя бы просто ударили. Думаю, проблема в том, что ты выходишь в эфир и говоришь: «О, это слабость». Называть другого человека слабым – это не про баскетбол, и, собственно, это именно то, о чем Леброн говорил с самого начала: давайте говорить о баскетболе. Потому что называть человека слабым – это не про баскетбол, а тебе платят за то, чтобы ты говорил о баскетболе.

Ты называешь Леброна слабым за то, что он подошел к тебе, но при этом ты сам нападаешь на него как на отца по телевизору, за камерой. Многие сказали бы тебе, что как раз это слабость.

Ты выступаешь на национальном телевидении и критикуешь темнокожего отца, который воспитал еще одного успешного темнокожего молодого человека, и ты собираешься критиковать его как отца, потому что его сын играет в НБА? Это полный бред. Ты на национальном телевидении осуждаешь темнокожего мужчину как отца, потому что его сын играет в НБА ? Как это вообще может быть логичным? Если ты хочешь говорить о нем как о баскетболисте, тогда говори о нем как о баскетболисте», – сказал Дрэймонд Грин .