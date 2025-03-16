Энтони о Джеймсе: «За 22 года ни разу не видел, чтобы этот нигга бежал в угол»

Бывший игрок НБА поделился мыслями об игре Джеймса после прихода Дончича.

«Брон ###### как счастлив, всего лишь потому, что теперь с ним на площадке есть еще один мастер. Как я говорил, они поменялись ролями, Леброн теперь ЭйДи (Энтони Дэвис), а Лука – Джеймс.

За 22 года ни разу не видел этого ниггу в углу. Я знаю его еще со школы, никогда не видел, чтобы он бежал в угол бросить треху, никогда. Он как будто только рад делать это», – сказал Энтони.