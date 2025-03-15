Антуан Уокер: «Знал, что связка Луки и Леброна сработает, потому что связка Кайри и Леброна сработала»
Антуан Уокер никогда не сомневался, что Джеймс и Дончич смогут играть вместе.
«Возможность перейти от Леброна Джеймса к Луке Дончичу — это колоссальная победа. Иногда, когда такой парень, как Леброн Джеймс, который, очевидно, скоро завершит карьеру, покидает ваш клуб, на восстановление уходит пара лет. Сейчас «Лейкерс» находятся в положении, когда у них уже есть суперзвезда, вокруг которой они смогут строить команду.
Я знал, что эта связка сработает, потому что связка Кайри и Леброна сработала. Конечно, это другие игроки, но Лука и Кайри – это два парня, играющие с мячом, поэтому я знаю, что Леброн сможет играть с Лукой. Интересно наблюдать, как эти парни играют», – сказал чемпион НБА 2006 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости