Антуан Уокер: «Знал, что связка Луки и Леброна сработает, потому что связка Кайри и Леброна сработала»

Антуан Уокер никогда не сомневался, что Джеймс и Дончич смогут играть вместе.

«Возможность перейти от Леброна Джеймса к Луке Дончичу — это колоссальная победа. Иногда, когда такой парень, как Леброн Джеймс, который, очевидно, скоро завершит карьеру, покидает ваш клуб, на восстановление уходит пара лет. Сейчас «Лейкерс » находятся в положении, когда у них уже есть суперзвезда, вокруг которой они смогут строить команду.

Я знал, что эта связка сработает, потому что связка Кайри и Леброна сработала. Конечно, это другие игроки, но Лука и Кайри – это два парня, играющие с мячом, поэтому я знаю, что Леброн сможет играть с Лукой. Интересно наблюдать, как эти парни играют», – сказал чемпион НБА 2006 года.